Leipzig. Der Leipziger Kriminalpolizei sind am Mittwoch drei Männer ins Netz gegangen, die für eine Serie von Einbrüchen zwischen 2016 bis heute verantwortlich sein sollen. Nach Angaben der Polizei konnten die Tatverdächtigen im Alter von 19 bis 20 Jahren von den Beamten auf einer ihrer Diebestouren gefasst werden. Als sie am Mittwoch versuchten, in eine Gartenanlage zu gelangen, wurden sie gestellt und vorläufig festgenommen.

Nach der Festnahme stellte die Polizei fest, dass die Bande für mindestens zehn weitere Einbrüche verantwortlich ist. Im Mai vergangenen Jahres sollen sie in mehrere Gartenanlagen eingebrochen sein, zuletzt haben sie sich zwischen dem 5. und 9. Mai Zutritt zu mehreren Wohnhäusern verschafft.

In den meisten Fällen gelang die Bande in die Häuser, indem sie Terrassentüren oder Fenster aufbohrte und mit Hilfe eines gebogenen Drahtes den Riegel öffnete. Während die Bestohlenen schliefen, durchsuchten die Diebe die Häuser vor allem nach Bargeld und Schmuck. Die Männer wurden am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen bandenmäßigen Diebstahls im besonders schweren Fall erließ und umgehend in Vollzug setzte.

Die Polizei warnt besonders vor der leisen Einbruchmethode durch die sich Täter nachts Zugang verschaffen. Bewohner können sich durch abschließbare Fenster und Terrassentüren vor dieser Art des Einbruchs schützen.