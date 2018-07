Leipzig

Ein eskalierter Streit hat am frühen Mittwochmorgen im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld zu einem Polizeieinsatz geführt. Wie Behördensprecherin Katharina Geyer gegenüber LVZ.de erklärte, begann die Auseinandersetzung gegen 4 Uhr auf der Eisenbahnstraße in Höhe des Stadtteilparks Rabet. „Mehrere Personen sind dort in Streit geraten, es folgten Faustschläge und Fußtritte“, so Geyer.

Im Verlauf der Prügelei, die sich mit Unterbrechung über zwei Stunden hinweg gezogen habe, wurden letztlich auch Pflastersteine benutzt. Ein Beteiligter erlitt eine Kopfplatzwunde und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 23-jährige Frau wurde zudem durch Pfefferspray verletzt, sagte die Behördensprecherin. Zudem wurden zwei Fahrzeuge sowie die Fensterscheibe einer Bar durch Pflastersteine beschädigt.

Die herbei geeilten Beamten konnten einen 23-Jährigen festnehmen, der im Verdacht steht, die Steine geworfen zu haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Von mpu