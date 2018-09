Leipzig

Die Leipziger Feuerwehr musste in der Nacht zum Sonntag zu zwei Bränden ausrücken. Bereits am späten Samstagabend kam es in Nähe des S-Bahn-Haltepunktes im Stadtteil Plagwitz zu starker Rauchentwicklung in einem leerstehenden Schuppen.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen im Inneren des Gebäudes schnell unter Kontrolle bringen. Gegen 3 Uhr am Morgen stand dann ein auf dem früheren Praktiker-Parkplatz in Leutzsch geparkter Pkw in Flammen. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Zum entstandenen Schaden ist bisher nichts bekannt.

Von mpu