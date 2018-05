Leipzig

Zu drei Bränden innerhalb von einer Stunde musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag im Leipziger Osten ausrücken. In der Macherner Straße in Sellerhausen-Stünz ging gegen 1.25 Uhr ein Kinderwagen in einem Treppenhaus in Flammen auf. Der Brand griff nach Polizeiangaben auf eine Tür des Mehrfamilienhauses über. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Verletzt wurde niemand.

Nur Minuten später wurden die Einsatzkräfte zum wenige hundert Meter entfernten Containerplatz an der Ecke Plaußiger Straße / Engelmannstraße gerufen. Dort stand eine Mülltonne in Flammen. Gegen 2.25 Uhr brannte eine Gartenlaube in der Straße Zum Kleingartenpark in voller Ausdehnung. Das Häuschen wurde völlig zerstört.

In allen drei Fällen wird Brandstiftung vermutet. „Die Vermutung liegt nahe, dass es einen Zusammenhang zwischen allen drei Fällen gibt“, sagte Carsten Gürtler aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei am Sonntag gegenüber LVZ.de. Ein Täter konnte nicht gefasst werden. Die Kripo ermittelt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

nöß