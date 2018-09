Leipzig

Am Connewitzer Kreuz in Leipzig sind in der Nacht zum Donnerstag zwei Männer nach Randalen festgenommen worden. Gegen 0.25 Uhr zündeten mehrere vermummte und dunkel gekleidete Personen nach Polizeiangaben Mülltonnen auf die Straße, setzten diese in Brand und zündeten Nebeltöpfe. Zudem beschädigten sie die Scheiben eines im Bau befindlichen Hauses in der Scheffelstraße, einen Pkw und die Videokameras eines Hotels, indem sie die Linse besprühten.

Auf der Straße hätten die Täter sogenannte Krähenfüße verteilt, wie Polizeisprecher Andreas Loepki berichtete, „offensichtlich in der Absicht, die Anfahrt von Polizeifahrzeugen beziehungsweise deren weiteren Gebrauch zu vereiteln“. Der entstandene Sachschaden ist erheblich, konnte bislang aber noch nicht beziffert werden.

Im Bereich des Tatorts wurden bei einer Fahndung zwei 30 und 37 Jahre alte Tatverdächtige verhaftet. Den aus Berlin stammenden Männern wird besonders schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Es werde vermutet, dass die Tat „linkspolitisch motiviert“ gewesen sei, so Loepki gegenüber LVZ.de.

Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) ermittelt in dem Fall. Zur Aufklärung sucht die Polizei Zeugen. Diese können sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 melden.

Von nöß