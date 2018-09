Leipzig

Bei der Suche nach einem Vermissten ist in der Nacht zum Dienstag in Leipzig auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Wie Behördensprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de erklärte, hatte sich die Ehefrau des 41-Jährigen am Montagabend an die Polizei gewandt und um Mithilfe gebeten. Ihr unter einer psychischen Erkrankung leidender Mann sei nicht wie verabredeten in die Wohnung in der Südvorstadt zurückgekehrt, so Voigt weiter.

Die Behörden starteten am späten Abend eine groß angelegte Suche in mehreren Stadtteilen, bei der neben dem Hubschrauber auch ein Fährtenhund zum Einsatz kam. Mehrere Leser meldeten sich am Dienstagmorgen bei LVZ.de und berichteten von nächtlichen Hubschrauberflügen unter anderem über dem westlichen Teil der Messestadt. Bisher blieben die Bemühungen aber erfolglos. Genaue Angaben zum Vermissten sind noch nicht bekannt.

Von mpu