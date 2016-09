Leipzig. In der Riesaer Straße im Stadtteil Engelsdorf sind in der Nacht zum Freitag drei Autos in Flammen aufgegangen. Die Fahrzeuge standen in einem Wohngebiet unmittelbar nebeneinander und brannten komplett aus, teilte die Polizei mit. Ob das Feuer von Unbekannten gelegt wurde oder es aus einem technischen Defekt resultierte, ist bisher noch unklar. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens wurden bisher keine Angaben gemacht.

Von mpu