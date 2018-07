Leipzig

Zu einem Brand in einem Wohnblock in Leipzig-Grünau musste die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag ausrücken. In der achten Etage des Hochhauses in der Ludwigsburger Straße wurde gegen 1.30 Uhr ein Kinderwagen in einem Abstellraum angezündet und ging in Flammen auf. Der Brand konnte gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand, wie die Polizei mitteilte. Es habe keine Gefahr bestanden, dass das Feuer übergreift. Die Kripo hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Bereits gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr zu einer brennenden Gartenlaube nach Rückmarsdorf gerufen. Das Gebäude auf dem Gelände des Vereins der Kleingärtner und Geflügelzüchter an der Merseburger Straße brannte komplett nieder. Eine benachbarte Laube wurde bei dem Feuer ebenfalls beschädigt. Die Brandursache und der entstandene Schaden sind noch nicht bekannt.

Von nöß