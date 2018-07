Leipzig

Ein Ehepaar ist in der Nacht auf Sonntag gegen 5 Uhr von einem Unbekannten in einem Leipziger Hotel überfallen worden. Der Ehemann wurde dabei schwer verletzt und musste notoperieret werden, so die Polizei.

Die beiden 51 und 54 Jahre alten Gäste schliefen in einem Hotel in der Zschortauer Straße in Leipzig-Eutritzsch. Wegen des heißen Wetters ließen sie die Balkontür offen. Die 54-Jährige hört in der Nacht Geräusche und weckte ihren Mann. Ein Dieb in Unterwäsche durchwühlte die Sachen der beiden.

Der Mann stürzte sich auf den Unbekannten und wurde dabei schwer am Kopf verletzt. Die 54-Jährige erlitt Prellungen. Der Täter konnte fliehen. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter ebenfalls im Hotel übernachtet hat.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste notoperiert werden. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.

