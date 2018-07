Markkleeberg

Ein sechzehnjähriger Jugendlicher ist am Mittwochabend am Wachauer Strand des Markkleeberger Sees verunglückt. Als Nichtschwimmer habe er gegen 19 Uhr wohl der Hitze entfliehen wollen, vermutetet die Polizei. So habe er sich zu einem Bad in den See gewagt, obwohl er nicht schwimmen konnte. Zeugen hätten ihn erst bemerkt, als er wohl schon mehrere Minuten bewusstlos im Wasser trieb. Den Sanitätern eines herbeigerufenen Krankenwagens gelang es nach Angaben der Polizei, den Jugendlichen zu reanimieren. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er als Komapatient nun intensivmedizinisch betreut wird. Die Ärzte würden seinen Zustand als kritisch einschätzen, berichtete die Polizei. Die Eltern des Jungen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls zu Hause befunden hatten, wurden informiert.

Von gr