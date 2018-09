Leipzig

Im Fall des am Montag durch Messerstiche schwer verletzten 17-Jährigen ist ein 27-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Der Mann hatte sich am Mittwoch im Beisein seines Anwaltes der Polizei gestellt. Das Amtsgericht Leipzig erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern weiter an.

Der 17-jährige Algerier wurde Montagnachmittag vor einem Dönerladen in der Kurt-Schumacher-Straße niedergestochen. Kurz vor 15 Uhr sei es aus unbekannter Ursache zu einem Streit in dem Laden gekommen, der sich dann vor der Tür fortsetzte, so Polizeisprecher Uwe Voigt auf Anfrage.

Der Teenager sei durch Stiche ins Bein schwer verletzt worden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Auch der Tatverdächtige ist algerischer Nationalität.

joka/ F. D.