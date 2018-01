Leipzig. Wilde Verfolgungsjagd im Leipziger Norden: Am Sonnabend hat die Leipziger Polizei in den Abendstunden einen Audi A 8 gesucht. Die Beamten wussten: Kennzeichen und Fahrzeug waren gestohlen. „Unterstützung bekamen bei von einem Hubschrauber der Bundespolizei“, hieß es aus dem Lagezentrum. Den Nobelwagen fanden die Beamten schließlich in der Nähe der Georg-Schumann-Straße. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Diebe seien trotzdem intensiver Suche entkommen, so die Polizei.

mro