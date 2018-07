Leipzig

Am Sonntagabend ist eine Notärztin zu einem Rettungseinsatz in den Leipziger Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg gerufen worden. Laut Polizei handelte es sich um einen Missbrauch der Notrufnummer, da eine hilflose Frau gemeldet worden war. Die Kameraden der Feuerwehr versuchten mit der Notärztin an einer Eingangstür in der Leipziger Straße die Schließanlage der Wohnungstür zu öffnen. Als der 33-jährige Bewohner eintraf, erklärte er, dass seine Freundin nicht zu Hause war.

Die Einsatzkräfte teilten dem Mann mit, sie seien alarmiert worden, da eine Frau einen epileptischen Anfall erlitten habe und hilflos in der Wohnung läge. Der 33-Jährige konnte beweisen, dass seine Lebensgefährtin in der Stadt war.

Die Feuerwehrkräfte brachen daraufhin den Einsatz ab und ließen eine beschädigte Schließanlage zurück.

Nun ermittelt die Polizei, wer die Notrufnummer missbraucht hat. Der Unbekannte ist für die entstandenen Kosten verantwortlich. Die Beamten hatten bereits die Sicherung des Notrufs eingeleitet und suchen den Anrufer, der sich auch wegen Notrufmissbrauch zu verantworten hat.

dei