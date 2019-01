Leipzig

Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag einem Leipziger Linienbus im Osten der Stadt die Vorfahrt genommen, sodass der Busfahrer ruckartig bremsen muss. Der Autofahrer war auf der Bästleinstraße in Schönefeld in Richtung Volksgartenstraße unterwegs und bog unerwartet links ab.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer stark. Drei Fahrgäste stürzten, wobei zwei von ihnen schwer verletzt wurden. Sie mussten alle drei in Krankenhäuser gebracht werden.

Der Unfallverursacher floh, weshalb die Verkehrspolizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Zeugen werden gebeten sich mit Beobachtungen und Hinweisen zum Fahrer und seinem Wagen an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 zu wenden oder sich telefonisch unter der (0341) 25 52 85 1 zu melden.

LCL