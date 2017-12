Objekte mit Hakenkreuzen und Hitler-Bilder auf Agra-Gelände in Leipzig

Leipzig. Am Samstag hat ein Zeuge die Polizei über verdächtige Gegenstände auf dem Antik- und Trödelmarkt in Leipzig informiert. Laut Hinweisgeber handelte es sich dabei um sechs Kerzen auf denen Hakenkreuze zu erkennen waren. Auch befanden sich Bilder von Adolf Hitler am Stand auf dem Agra-Gelände.

Am Stand eines 46-Jährigen fand die Polizei die Objekte vor – größtenteils waren die Symbole abgeklebt. Gegen den Standbetreiber wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Auch die Marktleitung sowie der Veranstalter wurden informiert.

