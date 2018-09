Leipzig

Sie gab vor, Apple-Computer übers Internet zu verkaufen, versandte die Ware aber nie: Knapp 70.000 Euro ergaunerte eine Frau in Leipzig so innerhalb weniger Wochen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Jetzt suchen die Beamten mit Bildern einer Überwachungskamera nach der mutmaßlichen Betrügerin. Mithilfe eines falschen oder veränderten Personalausweises und einer gefälschten Meldebestätigung eröffnete die Frau laut Polizei ein Konto und eine Website für eine Fake-Versandfirma mit dem Namen „Mach-zwei GmbH“. Dort bot sie seit September 2017 Apple-Computer zum angeblichen Kauf an.

Wer einen der Computer kaufen wollte, erhielt per Mail eine Bestellbestätigung und eine Rechnung mit einem Überweisungsvordruck. Viele Interessenten überwiesen der Frau vorab drei- oder vierstellige Beträge. Innerhalb weniger Wochen gingen knapp 70.000 Euro auf dem Konto der Frau ein. Ware versandte die mutmaßliche Betrügerin danach nie. Stattdessen finanzierte sie mit dem Geld vermutlich ihren Lebensunterhalt, so die Polizei.

Nun wird wegen Betruges in 81 Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschung ermittelt. Wer Angaben zur Identität und zum Aufenthaltsort der Frau machen kann, kann sich im Polizeirevier in der Ritterstraße 19-21 in Leipzig melden. Telefon: 0341/96 63 42 24