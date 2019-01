Leipzig

Der Wohnungsbrand in Leipzig-Stötteritz, bei dem eine 66-Jährige in der Nacht zum Montag starb, ist durch offenes Feuer ausgelöst worden. Dies hätten die Untersuchungen der Brandursachenermittler gegeben, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt am Freitag auf Anfrage von LVZ.de. Es sei anzunehmen, dass die Frau eingeschlafen sei, bevor das Feuer in der Schlesierstraße ausbrach. Vorsätzliche Brandstiftung könne jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Feuer durch Zigarette oder Kerze verursacht

Laut Obduktion starb die Frau, die laut Polizei bereits an gesundheitlichen Problemen litt, an einer tödlichen Rauchgasintoxikation. Im Bereich der Couch im Wohnzimmer war es gegen 1.47 Uhr zu einem Brand mit starker Qualmentwicklung gekommen. Möglich sei, dass beispielsweise eine abgebrannte Zigarette oder Kerze das Feuer ausgelöst habe, so Vogt. Sichere Spuren darauf fanden die Ermittler jedoch nicht. Aufgrund des Zustands der Wohnung – das Apartment im Erdgeschoss war völlig vermüllt – sei dies im Nachhinein wohl auch nicht mehr aufzuklären, sagte der Polizeisprecher.

Polizei schließt Straftat aus

Eine Nachbarin hatte in der Nacht Rauch im Erdgeschoss bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte schlugen ein Fenster ein, um in die Unterkunft zu kommen. Die Tür zu der Messie-Wohnung war durch sich auftürmenden Müll blockiert. Die Leiche der Frau wurde nach Abschluss der Löscharbeiten gefunden. Eine Straftat könne ausgeschlossen werden, betonte Voigt.

Von nöß