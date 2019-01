Am Montagmorgen verabschiedete sich die 13-jährige Mahtab Faghihi nach einem Familienstreit von ihrer Mutter – angeblich, um zur Schule zu gehen. Doch seitdem gilt sie als vermisst und hält sich vermutlich in Berlin auf. Die Polizei ruft die Öffentlichkeit nun zur Hilfe auf. Sie hält sich vermutlich in Berlin auf.