Leipzig

Ein 38-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag auf einem geklauten Moped und ohne Fahrerlaubnis durch Leipzig gefahren. Auch fiel ein Drogenschnelltest positiv aus, so die Polizei. Als die Beamten den Mann in der Trötzschelstraße/Ploßstraße kontrollierten, gab er gleich an, keine Fahrerlaubnis zu haben. Die Polizei stelle dann das Fahrzeug sicher, das als gestohlen gemeldet wurde.

Ein folgender Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis. Nun wird gegen den 38-Jährigen wegen mehrerer Delikte ermittelt.

dei