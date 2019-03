Leipzig

Wegen eines technischen Defekts ist ein Auto auf der Spinnereistraße in Leipzig-Neulindenau in Flammen aufgegangen. Der weiße Opel geriet am Sonntag kurz nach 15.30 Uhr während der Fahrt unvermittelt in Brand. Der Motorraum wurde vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand.

Nach Polizeiangaben hatte sich an dem Fahrzeug auslaufendes Öl entzündet. Die Feuerwehr musste eine Ölspur beseitigen, die sich bis zur Saarländer Straße zog, und löschte den brennenden Wagen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Von nöß