Leipzig

Ein 37-Jähriger ist am Montag in Reudnitz-Thonberg trotz eines originellen Plans daran gescheitert, eine Packung Eclairs zu stehlen. Laut Angaben der Polizei hatte der Mann sich gegen 13.30 Uhr in einem Supermarkt in der Dresdner Straße zunächst die Uniform einer Angestellten übergeworfen und dann zur Ablenkung den Alarm der Tür zu den Mitarbeiterräumen ausgelöst.

Unbemerkt wollte er sich in der Aufregung mit einer Packung des glasierten und gefüllten Süßgebäcks aus dem Staub machen. Doch der Ladendetektiv am Ausgang ließ sich vom ausgeklügelten Manöver nicht austricksen und stellte den Dieb, noch bevor dieser den Markt verlassen konnte.

Von anzi