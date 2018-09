Leipzig

Am Montagabend sind in Leipzig-Leutzsch zwei Kinder von einem Paar bestohlen worden, dass sich als Polizisten ausgab. Die 11- und 13-jährigen Jungen spielten gegen 18.30 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Leutzsch, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden von einem Mann und einer Frau angesprochen, die behaupteten, von der Polizei zu sein. Das Pärchen verlangte, dass sich die Kinder mit dem Gesicht zur Wand stellen und stillhalten sollten.

Daraufhin durchsuchte der Mann ihre Sachen. Er stahl ihre Handys, einen Rucksack mit Powerbank und Controller sowie ein Mountainbike. Der Täter drohte damit, Verstärkung zu holen, wenn sich die Kinder umdrehen würden und verschwand mit seiner Begleitung. Aus Furcht warteten die Jungen eine Weile und liefen dann zu ihren Eltern, um von dem Vorfall zu berichten.

Das Alter der Täter ist unbekannt. Der Stehlschaden liegt bei insgesamt 1300 Euro. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich in der Ratzelstraße 222 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 94 60 0 zu melden.

ThTh