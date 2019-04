Leipzig

Sie sollen in Dutzenden Fällen einen minderjährigen Jungen zum Sex gezwungen haben: Lkw-Fahrer Maik W. (40) und seine Geliebte Peggy K. (41) stehen seit Dienstag wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor Gericht. Allerdings findet der Prozess vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Leipzig unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Verteidiger von Maik W. hatte dies noch vor Verlesen der Anklageschrift beantragt. Andernfalls würden schutzwürdige Interessen seines Mandanten verletzt und dessen Ansehen in der Öffentlichkeit beschädigt, so der Anwalt.

Tatort Wohnung

Die Tatvorwürfe gegen ihn und die arbeitslose Peggy K. sind massiv. Beide sollen nach Angaben des Gerichts mit anderen Partnern verheiratet sein und seit 2016 eine außereheliche, sexuelle Beziehung geführt haben. Von Oktober 2016 bis zum Jahr 2018 haben sie nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden dabei den Sohn von Maik W. missbraucht. Der 2004 geborene Junge stammt aus einer früheren Beziehung des aus Zeitz stammenden Angeklagten, er hatte das Sorgerecht.

Doch allein ihm wirft die Staatsanwaltschaft 56 Missbrauchsfälle vor, 36 mal soll Peggy K. beteiligt gewesen sein. Tatort war demnach überwiegend die Wohnung des alleinerziehenden Vaters in Grünau.

Die 2. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Michael Dahms hat für den Prozess noch vier Verhandlungstage geplant. Ein Urteil könnte demnach am 8. Mai verkündet werden.

Von Frank Döring