Leipzig. Eine Packstation von DHL im Leipziger Zentrum-Süd ist durch eine Explosion teilweise zerstört worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brannte das Bedienungsterminal des Geräts in der Braustraße hinter dem Feinkost-Gelände aus. Die Täter hatten es offenbar auf das Innenleben abgesehen. „Das Touch-Display und Computertechnik wurden gestohlen“ berichtete Polizeisprecherin Maria Braunsdorf.

Die Packstation in der Braustraße ist derzeit außer Betrieb. Quelle: Dirk Knofe

Glück für Postkunden: Wegen einer Baustelle ist die Station aktuell außer Betrieb. Pakete befanden sich nicht darin. Bemerkt wurde die Zerstörung am Dienstagvormittag. Offenbar waren die Täter in der Nacht zuvor am Werk gewesen. Wie die Explosion verursacht wurde, wird noch untersucht. Der Schaden beträgt rund 15.000 Euro. Die Kripo hat Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Von nöß