Leipzig

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Freitag in der Leipziger Innenstadt einen 17-Jährigen beraubt, weil sie seine Schuhe erbeuten wollte. Der Vorfall ereignete sich an der Jahnallee, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Geschätzte 15 Personen schlugen den 17-Jährigen mehrfach und traten nach ihm. Dabei wurde er leicht verletzt, seine 16-jährige Begleiterin blieb unverletzt.

Die Täter flohen mit den Schuhen, einem Rucksack sowie der Musikbox seiner Begleiterin in Richtung eines Parks. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei sieben Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren als Tatverdächtige identifizieren.

Von RND/LVZonline