Paketzusteller schlägt 75-jährigem Leipziger mehrfach gegen den Kopf

Leipzig. Ein Paketzusteller hat einen 75-jährigen Leipziger am Dienstag mehrfach geschlagen und ihm eine Platzwunde am Kopf zugefügt. Auslöser war laut Polizei das Lieferfahrzeug, ein Iveco, das der Paketzusteller vor einem abgesenkten Bordstein an der Ecke Rosenowstraße und Witkowstraße in Mockau parkte. Der 75-Jährige wollte zu seiner Garage fahren, kam zuerst aber nicht an dem Transporter vorbei. Deshalb sprach er den Paketzusteller an, als dieser kurz darauf zu seinem Fahrzeug kam. Doch statt den Lieferwagen wegzufahren, beschimpfte der Mann den Rentner. Der 75-Jährige zwängte sich daraufhin an dem Transporter vorbei zu seiner Garage. Doch der Paketzusteller folgte ihm, trat gegen dessen Wagen, drückte den 75-Jährigen gegen eine Hauswand und schlug mehrfach auf ihn ein.

Das Opfer rief die Polizei, die den Zusteller allerdings nicht mehr antraf. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Laut Polizeisprecherin Maria Braunsdorf war der Täter „eindeutig als Zusteller für ein bekanntes Postunternehmen zu erkennen“. Um welches es sich dabei handelt, gab sie aber nicht an. Am Wagen des 75-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 90 Euro.

