Pakistanischer Student in Leipzig niedergeschlagen und ausgeraubt

Leipzig. Ein Student aus Pakistan, der zu Besuch in Leipzig war, wurde am Nachmittag des Zweiten Weihnachtsfeiertages gegen 16.30 Uhr an der Haltestelle „An den Tierkliniken“ überfallen und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei wurde das Opfer kurz nachdem aus der Straßenbahnlinie 16 ausgestiegen war von einem Mann in schwarzer Kleidung angesprochen. Der Student aus Pakistan beschrieb den dunkelhaarigen Mann im Nachhinein als 30-jährigen, ungefähr 1,80 Meter großen, schlanken Afghanen.

Als dieser den Studenten beleidigte, drohte der 28-Jährige damit, die Polizei zu rufen. Daraufhin griff der Unbekannte nach der Kamera des Pakistani und stieß ihn nieder. Mit einem Smartphone schlug der Täter auf den am Boden liegenden Studenten ein, nahm sich Kamera und Smartphone seines Opfers und lief davon. Der 28-Jährige versuchte, dem Dieb trotz einer Kopfwunde zu folgen, gab jedoch schnell auf. Stattdessen rief er mit Hilfe einer Frau, die gerade an der Haltestelle stand, die Polizei.

Die hat inzwischen die Ermittlung aufgenommen und sucht nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder den Täter kennen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dienststelle in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 96 64 66 66 entgegen.

thiko

Aufgrund wiederholter Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen wurde die Kommentarfunktion für diesen Artikel deaktiviert.