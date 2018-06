Leipzig

Erneuter Diebstahl auf dem gerade sanierten Spielplatz „Am Wasserschloss“ in Leipzig-Leutzsch: Unbekannte haben zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagvormittag vier Lehnen-Latten der Parkbänke abgeschraubt und gestohlen, so die Stadt Leipzig in einer Mitteilung am Freitag. Der Schaden beträgt rund 850 Euro.

Neben den Lehnen wurden auch neun Klettergriffe und ein Kletterseil am Rutsch- und Kletterhang abgeschraubt. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 600 Euro. Die Stadt erstattete Anzeige, wie auch im April als Diebe nagelneue Bänke im Leipziger Erholungspark Lößnig-Dölitz und auf dem Spielplatz „Am Wasserschloss“ demontiert hatten.

Bänke waren Wunsch der Leipziger

Die Stadtverwaltung hatte auf Wunsch der Bürger mehr Sitz- und damit Erholungsmöglichkeiten in Leipzigs Grünanlagen aufgestellt. Schon vermehrt wurden Latten von diesen Bänken gestohlen, so die Stadt weiter.

Der Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer, Rüdiger Dittmar, beklagt besonders die Dreistigkeit des Vorgehens: „Da alle Latten sorgfältig abgeschraubt wurden, ist davon auszugehen, dass Werkzeug benutzt wurde.“

dei