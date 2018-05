Leipzig

In der Leipziger Innenstadt hat ein 64-jähriger Mann mit Hilfe mehrerer Zeugen am Mittwochmittag einen Taschendieb gestellt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Mann mit seiner Frau auf einem Freisitz in der Nähe des Leipziger Marktes saß, nahmen zwei Unbekannte neben ihnen Platz. Wenig später bemerkte die Ehefrau, dass einer der beiden vier 100-Euro-Scheine aus der Tasche ihres Mannes zog.

Als die Täter bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flohen sie. Der 64-Jährige folgte den beiden und forderte Passanten zur Mithilfe auf. Daraufhin hielten einige Fußgänger einen der Täter fest, bis die Polizei eintraf. Bei dem Taschendieb konnten die 400 Euro sichergestellt werden. Sein Komplize konnte entkommen.

thiko