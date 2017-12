Passanten stoppen in Leipzig-Plagwitz Angriff auf eine 62-Jährige

Leipzig. Am Dienstagabend wurde eine Frau in Leipzig-Plagwitz von mehreren Männern angegriffen und verletzt. Die 62-Jährige war von der Haltestelle Felsenkeller auf dem Weg nach Hause, als ihr drei Männer begegneten. Nach Polizeiangaben habe sie ihre Handtasche nah am Körper getragen, als einer der Unbekannten am Schulterriemen zog. Die Frau versuchte zu flüchten. Sie wurde jedoch von weiteren Männern überrascht, die begannen, in einer fremden Sprache auf die Angreifer einzureden.

Opfer konnte flüchten

Völlig unerwartet wurde die Frau dann in den Rücken getreten. Sie stürzte und verletzte sich im Gesicht. Jedoch konnte sie die Diskussion der Gruppe nutzen, um sich aufzurappeln und verängstigt nach Hause zu rennen. Ihr Mann informierte daraufhin die Polizei. Noch in der Nacht musste die Frau mit Schürfwunden und Schwellungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Männer beschrieb sie als „südländisch“, etwa 1,70 groß und dunkelhaarig mit Locken.

Von anzi