Per Haftbefehl gesucht: Autofahrer wandert nach Verkehrskontrolle ins Gefängnis

Leipzig. Eine Verkehrskontrolle hat einen 26-Jährigen in Leipzig direkt ins Gefängnis gebracht. Der Mann war in der Nacht zu Montag in der Pfaffendorfer Straße mit einem Auto unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er habe angegeben, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem lag gegen den 26-Jährigen ein Haftbefehl vor.

Der Mann wurde aufs Revier gebracht, konnte eine geforderte Geldstrafe aber nicht zahlen. Den Angaben zufolge wurde er daher direkt ins Gefängnis gebracht.

Die Prüfung der Autopapiere hatte zudem ergeben, dass die Kennzeichen der Autos zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Da auch keine Pflichtversicherung für den Wagen bestand, muss sich der Mann nun wegen zwei weiterer Verstöße verantworten.

jhz