Per Haftbefehl gesuchter 32-Jähriger erfindet Raubüberfall mit 21 Männern

Leipzig. Am Mittwochabend ist in der Polizeistation Eisenbahnstraße ein Mann mit Verletzungen im Gesicht aufgetaucht und berichtete, er sei soeben an einer Spielothek in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofes von 21 Männern ausgeraubt worden. Die Angreifer hätten ihn mit einem Messer bedroht, mehrfach ins Gesicht geschlagen und Bargeld im dreistelligen Bereich gestohlen. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts auf schweren Raub auf.

Als sie die Angaben des 32-Jährigen durch Rücksprache mit der zuständigen Bundespolizei überprüften, stellte sich heraus, dass ihnen dieser Vorfall nicht bekannt sei. Stattdessen erfuhren die Beamten, dass gegen den Mann selbst ein Haftbefehl vorliegt.

Während der Befragung hatte sich der Mann zudem in Widersprüche verstrickt und war aggressiv geworden, so die Polizei. Die Beamten brachten ihn in ein Krankenhaus, anschließend überstellten sie ihn in die Justizvollzugsanstalt.

vm