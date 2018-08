Leipzig

„Wann hatten sie das letzte Mal eine Verkehrskontrolle?“, fragte ein Polizeibeamter in die Runde der Journalisten. Ratloses Schweigen bei den Kollegen von Spiegel, Welt, Süddeutscher Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen, die am Mittwoch anlässlich der Sommertour von DGB-Chef Reiner Hoffmann die Polizeidirektion besuchten. Offenbar ist das Problem mit der mangelnden Polizeipräsenz kein Leipziger Alleinstellungsmerkmal. Doch in der Messestadt geht es einher mit einer Kriminalität auf Rekordniveau – Folgen des Personalabbaus der letzten Jahre.

Krankenstand hoch

„Die Polizeidirektion Leipzig hat 33 Prozent des Kriminalitätsaufkommens in Sachsen zu beackern, aber nur 29 Prozent des Personals“, nannte Matthias Lukat, Personalratsvorsitzender und Bezirkschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP) das Missverhältnis. „Und dann nehmen Demonstrationen und andere Großeinsätze immer mehr zu, dafür müssen wir aus dem eigenen Bestand, aus dem normalen täglichen Dienst Hundertschaften bilden. Das steigert die Belastung der Kollegen enorm.“ Nicht von ungefähr sei der aktuelle Krankenstand in der Polizeidirektion mit zehn Prozent überdurchschnittlich hoch. Die Polizei könne kaum noch Präsenz zeigen. „Das sorgt natürlich auch für ein verändertes Sicherheitsempfinden bei der Bevölkerung“, so Lukat. Ein GdP-Kollege pflichtete bei: „Ein Streifenwagen fährt schon lange keine Streife mehr, wir müssen einen enormen Kräfteaufwand betreiben, um eine offene Drogenszene in der Stadt zu verhindern, Großeinsätze binden zusätzlich regelmäßig Personal.“

Wachsende Gewaltbereitschaft

Derlei Klagen hörte der DGB-Vorsitzende wohl nicht zum ersten Mal. „Es ist ein Desaster, diese unheimliche Arbeitsverdichtung einerseits und die neuen Herausforderungen andererseits“, so Hoffmann. „Und die Menschen fragen: Sind wir eigentlich noch sicher in unserer Stadt?“ Aufgrund der kaum zu bewältigenden Personalanforderungen könnten die Sicherheitsbedürfnisse nicht mehr wirklich wahrgenommen werden. Hinzu komme eine wachsende Gewaltbereitschaft im öffentlichen Raum und dabei auch gegenüber Polizisten und anderen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst.

„Können wir dem Anspruch, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, noch nachkommen?“, fragte auch Polizeipräsident Bernd Merbitz. „Wir brauchen mehr Personal. Als Polizei sind wir bei den zunehmenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen mittendrin.“

Wachpolizei auf Verschleiß

Auch die Wachpolizei, mit der die Personalnot bei Sachsens Polizei kurzfristig gelindert werden soll, ist aus Sicht der Polizeigewerkschaft keine reine Erfolgsgeschichte. Wie berichtet, sollen die Seiteneinsteiger nach kurzer Ausbildung der regulären Polizei helfen. Hoch motiviert und gut ausgebildet seien diese Anfänger, lobten die Gewerkschafter. Doch auch hier werde zwangsläufig auf Verschleiß gefahren. Ausgebildete Grundschullehrer würden zum Beispiel im ausgedünnten Fachbereich Prävention gut gebraucht. „Aber sie müssen stattdessen im Streifenwagen sitzen, um das hohe Auftragsvolumen abzuarbeiten.“

Von Frank Döring