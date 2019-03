Leipzig

Sie wurde in erster Instanz freigesprochen, doch das akzeptierte die Staatsanwaltschaft nicht und legte Berufung ein: Eine Bereitschaftspolizistin musste am Dienstag wegen eines Einsatzes bei einer Legida-Demonstration vor knapp vier Jahren erneut vor Gericht. Der Tatvorwurf: Körperverletzung im Amt. Auch die 9. Strafkammer des Landgerichts hat die Frage zu klären: War der Einsatz von Pfefferspray gegenüber Legida-Gegnern verhältnismäßig? Weil jedoch keine Zeugen erschienen, platzte der Prozess und muss zu einem späteren Termin erneut begonnen werden.

Sophia N. (28) hatte am Rande des Legida-Aufzugs am 20. April 2015 den Auftrag, mit ihren Kollegen die Kreuzung Martin-Luther-Ring/ Karl-Tauchnitz-Straße zu räumen und eine dortige Sitzblockade von linken Gegendemonstranten aufzulösen, um den Straßenverkehr zu gewährleisten und das Durchbrechen von weiteren Protestierenden auf den Knotenpunkt zu verhindern. Das Amtsgericht stellte in der Verhandlung Anfang vorigen Jahres fest, dass es bereits im Vorfeld der Versammlung martialische Aufrufe von Gegnern wie „Tötet die Bullen“ im Internet gegeben habe.

Einsatzkräfte unter Beschuss

Nach Schilderungen von Zeugen seien uniformierte Einsatzkräfte, die für den Schutz der Legida-Demo-Strecke in der City zuständig waren, von Gegendemonstranten überrannt, mit massiver Gewalt getreten und mit Flaschen sowie Steinen beworfen worden. „Die Stimmung gegenüber Polizeibeamten war aggressiv und gereizt“, befand die erste Instanz. Mehrere Einsatzkräfte sollen den Blockierern die Anwendung unmittelbaren Zwangs angekündigt haben, wenig später kam Pfefferspray zum Einsatz.

„Zwei bis drei Sprühstöße über die Köpfe von Gegendemonstranten hinweg widerspricht nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“, befand das Amtsgericht in seinem Urteil und sprach die Polizistin frei. Die Staatsanwaltschaft sah das anders, forderte im ersten Prozess für die Angeklagte eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. Der Einsatz von Pfefferspray sei zwar geeignet, aber nicht erforderlich gewesen, so die Anklagebehörde. Um die Kreuzung zu räumen, meinte der Staatsanwalt, hätte die beschuldigte Beamtin die Gegendemonstranten auch wegtragen können.

Im Berufungsprozess am Landgericht sollen nun erneut verschiedene Zeugen befragt werden, unter anderem damals eingesetzte Zugführer der Bereitschaftspolizei. Auch Videomitschnitte von den Ereignissen am Demo-Tag liegen dem Gericht vor. Ein neuer Prozesstermin wurde noch nicht bestimmt.

Von Frank Döring