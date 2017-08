Pilot bei Absturz mit Drachensegler schwer verletzt

Taucha. Ein Drachensegeler ist am Mittwoch in Taucha verunglückt. Der Pilot musste am Abend aus bisher ungeklärter Ursache notlanden und verletzte sich dabei schwer, wie ein Polizeisprecher am Abend LVZ.de sagte. Laut Rettungsstelle der Feuerwehr stürzte das motorisierte Kleinflugzeug auf ein Feld in der Nähe eines Flugplatzes.

Der 56 Jahre alte Mann wurde mit einem Hubschauber in ein Leipziger Krankenhaus geflogen. Dort wurde er am Abend behandelt. Näheres zum Gesundheitszustand des Piloten war zunächst nichts bekannt. Auch wie es zu der Bruchlandung des Drachenseglers kommen konnte, wird noch ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Kleinflugzeug zuvor sicher in die Luft gekommen. Ob der Flieger vom Flugplatz Taucha gestartet war, ist nicht bekannt.

dei