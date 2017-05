Leipzig. In Leipzig-Connewitz ist bei Dachdeckerarbeiten am Dienstagmorgen eine Pistole gefunden worden. Die Waffe des Herstellers Walther im Kaliber 7,65 war bereits angerostet, teilte die Polizei mit. Vollständig mit Magazin, Munition und Holster war die Pistole in altes Ölpapier eingeschlagen. Versteckt war sie in einem Dachkasten eines Gebäudes in der Windscheidstraße.

Die Polizei lässt derzeit prüfen, ob sie mit einer Person in Verbindung gebracht werden kann. Sollte die Waffe noch schussfähig sein, wird sie einem Beschusstest unterzogen. Damit will die Polizei herausfinden, ob sie bei einer früheren Straftat verwendet wurde.

Hinweise zur Waffe oder einem möglichen früheren Besitzer nimmt die Kriminalpolizei Leipzig unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 entgegen.

joka