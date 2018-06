Leipzig

Am Dienstagabend ist ein Jugendlicher in Leipzig von einem Hund gebissen worden. Nach Polizeiangaben verließ der 17-Jährige gegen 21.30 Uhr eine Sparkasse in der Georg-Schwarz-Straße. Als eine 46-Jährige mit ihrem angeleinten Hund an ihm vorbeiging, sprang der Pitbull-Boxer-Mischling den Jugendlichen an und biss ihm in den linken Daumen. Der Verletzte und die Frau konnten den Hund von ihm trennen und er ging zu seinem Vater, der in der Nähe im Auto auf ihn wartete.

Beide trafen sich mit der Hundehalterin und sagten ihr, dass sie Polizei benachrichtigen werden. Die Frau entschuldigte sich, sagte, dass sie einen Maulkorb holen wolle und verschwand. Vater und Sohn verloren sie aus den Augen, stießen aber wenig später wieder auf die Frau und riefen die Polizei. Daraufhin fuhr der Vater seinen Sohn ins Krankenhaus. Gegen die 46-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

ThTh