Leipzig. Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagabend auf der Georg-Schumann-Straße in Leipzig-Wahren ereignet. Gegen 21.50 Uhr erfasste ein Linienbus einen Pizzaboten auf seinem Moped. Der 49-jährige Mopedfahrer wollte aus der Hopfenbergstraße nach links auf die Georg-Schumann-Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Bus. Laut Polizei ist der 60-jährige Busfahrer nach ersten Erkenntnissen vermutlich in sehr kleinem Radius nach links in die Nebenstraße eingebogen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 49-jährige Pizzabote schwer verletzt. Offenbar geriet der Mann bei dem Unfall unter den Bus. Wie die Feuerwehr am Mittwoch auf Anfrage bestätigte, halfen die Kameraden, den Mann zu befreien. Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei weiter mitteilte, muss die genaue Unfallursache noch geklärt werden.

