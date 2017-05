Leipzig. Ein Pizzabote ist am Mittwochabend in Leipzig-Mockau mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt worden. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann gegen 22.35 Uhr in die Mockauer Straße. Als er dort seine Lieferung abgeben wollte, zückten einer der Männer die Waffe und forderte die Pizzen sowie Bargeld.

Der Bote übergab den Räubern eine mittlere dreistellige Summe, so Polizeisprecher Uwe Voigt. Anschließend konnten die Täter flüchten. Ob es sich um eine scharfe Pistole handelte, ist bislang unklar. Die Kripo ermittelt wegen schweren Raubes.

nöß