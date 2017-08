Pizzalieferant lässt sein Auto für zehn Minuten unabgeschlossen – und wird bestohlen

Leipzig. Ein Pizzalieferant ist am Donnerstagvormittag Opfer eines Diebstahls geworden. Er ließ laut Polizei sein Firmenfahrzeug nur rund zehn Minuten unabgeschlossen vor dem Geschäft stehen. Doch in dieser Zeit stahl ein Dieb eine Tasche mit Firmengeldern, Geld aus dem Portemonnaie des Lieferanten und dessen Handy. Der Stehlschaden beträgt rund 2500 Euro. Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass selbst beim kurzen Verlassen das Fahrzeug abgeschlossen werden sollte.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Südost, Richard-Lehmann-Straße 19 in 04177 Leipzig, Tel. (0341) 30 30 10 0 zu melden.

luc