Leipzig

Die Polizei Leipzig geht am Elsterflutbett zwischen Käthe-Kollwitz-Brücke und Elsterwehr einem anonymen Hinweis nach. Laut Polizeisprecher Uwe Voigt wurden am Ufer in der Nähe des Palmengartens am Vormittag gegen 11.20 Uhr eine leere Medikamentendose, zwei Taschen mit Frauenkleidung und ein paar Schuhe gefunden. Eine Frau sei in den vergangenen 24 Stunden nicht als vermisst gemeldet worden.

Die Beamten sind unter anderem mit zwei Schlauchbooten im Einsatz und befragen Passanten. Auch mehrere Rettungstaucher wurden angefordert und unterstützen die Einsatzkräfte.

Von anzi