Leipzig

Lena Arnoldt aus Taucha wird vermisst. Die 13-Jährige wurde zuletzt am Sonntag um 20.26 Uhr von einer Freundin am Leipziger Hauptbahnhof gesehen. Von dort aus sei sie in die Straßenbahnlinie 3 nach Taucha eingestiegen. Zu Hause kam sie laut Polizei jedoch nicht an.

Am 24. August war das Mädchen schon einmal als vermisst gemeldet worden. Damals war sie kurze Zeit später unversehrt wieder aufgetaucht. Lena habe laut Polizei einen großen Bekannten- und Freundeskreis, der bis nach Leipzig-Grünau reicht. Zudem sei sie häufiger an der Angerbrücke anzutreffen.

Trotz ihrer erst 13 Jahre sehe sie aus wie etwas 16. Lena ist 1,68 Meter groß, kräftig, hat lange braune Haare und blaue Augen. Zuletzt trug sie schwarze Leggins und Turnschuhe im Armee-Look, ein bauchfreies Shirt mit einem schwarz-weißen Schriftzug unterhalb der Brust sowie eine grüne Jacke im Stil einer Bomberjacke. Auffällig sind ihre Narben am linken Arm sowie geklebte, lackierte Fingernägel in altomalila matt.

Wer Hinweise zu Lenas Aufenthaltsort geben kann oder sie gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig, Dimitroffstraße 1, in 04107 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0341/ 96 64 66 66 zu melden.

anzi