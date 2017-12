Polizei befreit bei Leipzig iranische Flüchtlingsfamilie aus Lastwagen

Taucha. Die Polizei hat am Dienstagabend in Taucha eine Flüchtlingsfamilie aus einem Sattelzug befreit. Im aus Bulgarien stammenden Auflieger des Lastwagens waren laut Polizei drei Kinder, ein Jugendlicher und zwei Erwachsene aus dem Iran gefangen. Der griechische Fahrer hatte an einer Tankstelle Klopfgeräusche auf der Ladefläche vernommen und daraufhin seine Chefin in Griechenland kontaktiert. Über eine Kollegin in Leipzig wurde schließlich die Polizei informiert.

Die Beamten öffneten schließlich auf einem Parkplatz die Ladefläche und fanden die blinden Passagiere. Ihnen waren auf der Fahrt Wasser und Verpflegung ausgegangen. Die Familie wurde zunächst in der Leipziger Erstaufnahmeeinrichtung in der Max-Liebermann-Straße untergebracht. Über den genauen Herkunftsort und die zurückgelegte Route konnte die Polizei am Nachmittag noch keine Angaben machen.

Von anzi