Leipzig

In Leipzig hat die Polizei am Dienstag zwei Männer bei unsachgemäßer Benutzung von Chemikalien ertappt. Sie wurden gegen 16.45 Uhr auf einem Firmengelände in der Gutenbergstraße entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Dort hantierten die zwei 38-Jährigen mit Salpetersäure und Kaliumnitrat, um Edelmetalle aus alten PC-Platinen zu extrahieren.

Dabei hatten sie nicht die nötigen Schutzmaßnahmen vorgenommen. Deshalb bestand Gefahr, dass die Chemikalien ins Erdreich und Grundwasser eindringen. Außerdem war der Arbeitsbereich aus Gründen des Arbeits- und Umweltschutzes ungeeignet.

Die Polizisten untersagten die Arbeiten und riefen einen Fachberater der Feuerwehr. Dabei wurden in einer offen stehenden Halle weitere Behälter mit Chemikalien sowie zwei kleine Labore entdeckt. Die Substanzen wurden beschlagnahmt und abtransportiert, um sie vorerst ordnungsgemäß zu lagern. Die Männer werden verdächtigt, gegen das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen verstoßen zu haben. Gegen sie wird ermittelt.

