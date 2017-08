Polizei bringt verirrte Elfjährige in Leipzig zur Schule

Leipzig. Eine Elfjährige hat sich am Dienstagmorgen auf dem Weg zu ihrer neuen Schule verirrt und stand plötzlich in Paunsdorf. Die Polizei teilte mit, dass das Mädchen in der Linie 7 auf ihre Haltestelle wartete, die aber nicht kam, bis sie am Straßenbahnhof Paunsdorf stand.

Die Fünftklässlerin bat den Straßenbahnfahrer um Hilfe, der die Polizei rief. Weil alle Streifen in anderen Einsätzen waren, kam die Autobahnpolizei zur Hilfe. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen die Tram in die falsche Richtung genommen hatte – eigentlich wollte sie zu ihrer neuen Schule in Leutzsch.

Die Autobahnpolizisten nahmen sich dem Mädchen an und brachten es in die Schule. Dort wurde sie in sorgsame Hände übergeben und die Eltern über den unfreiwilligen Ausflug auf die andere Seite der Stadt informiert.

