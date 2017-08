Polizei durchkämmt mit Großaufgebot Areal um Leipziger Hauptbahnhof

Leipzig. Verstärkte Personenkontrollen im Umfeld des Leipziger Hauptbahnhofs: Mit einem Großaufgebot zeigen die Beamten Präsenz unter anderem im Park am Schwanenteich und anderen Grünflächen, Plätzen und Wegen. Ziel sei unter anderem die Drogenszene vor Ort, bestätigte Polizeisprecher Uwe Voigt auf Anfrage von LVZ.de.

Im Umfeld des Leipziger Hauptbahnhofs führte die Polizei am Donnerstag, 24.8.2017, mit einem Großaufgebot Personenkontrollen durch. Ziel war hauptsächlich die Drogenszene. Über Ergebnisse gab die Polizeidirektion am Tag selbst noch keine Auskunft. Fotos: Dirk Knofe Zur Bildergalerie

Kräfte der Bundespolizei, der Polizeidirektion Leipzig und es Reviers Zentrum sind im Einsatz. Auch die Diensthundestaffel wurde angefordert. Die Polizisten wollen mit der erneuten Aktion das Sicherheitsempfinden der Leipziger stärken. Die Beamten werden bis in die späten Abendstunden vor Ort sein. Ergebnisse des Einsatzes werde die Polizeidirektion aber erst am Freitag mitteilen, so Voigt weiter.

Einsätze wie der Präsenz- und Zugriffstag der Polizei finden im Bahnhofsrevier mittlerweile regelmäßig statt. Bei einer ähnlichen Komplexkontrolle im Juni fanden die Beamten Drogenverstecke und Diebesgut. Damals griffen Landes- und Bundespolizei hauptsächlich gegen einschlägige Anlaufpunkte von Drogendealern durch. Dabei gab es vier Festnahmen von Intensivtätern sowie elf Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von lyn