Leipzig

Bei einer Schwerpunktkontrolle im Bereich des Leipziger Hauptbahnhofs hat die Polizei mehre Männer festgenommen und fast 70 Gramm Drogen sichergestellt. Laut Polizei wurde auch ein Mann beim Verkauf von Drogen beobachtet. Der 26-Jährige hatte einem Pärchen in der Parkanalage Schwanenteich Betäubungsmittel übergeben und war anschließend in Richtung Bahnhof geflohen. Er konnte in der Westhalle gestellt und festgenommen werden.

Eine Zeugin informierte die Beamten, dass der Mann mehrere Tütchen Betäubungsmittel in ihr Geschäft geworfen habe. Die Drogen wurden sichergestellt. Weitere Tüten fanden die Beamten auch bei dem 26-Jährigen.

Außerdem konnte ein Drogenspürhund weitere Depots im Park finden. Die Tütchen waren mit einer grünen pflanzlichen Substanz gefüllt. Nun ermittelt die Polizei.

Bei der Schwerpunktkontrolle sollte Drogenmissbrauch aufgespürt und die öffentliche Sicherheit gefördert werden. Am Abend wurde ebenfalls in der Eisenbahnstraße kontrolliert und im Bereich des Stadtparkes Rabet. Auch am Willy-Brandt-Platz wurden mehrere Menschen überprüft.

Insgesamt wurden 34 Personen kontrolliert und 19 Platzverweise ausgesprochen. Auch acht Ermittlungsverfahren gegen bekannte Täter wurden eingeleitet, davon sieben wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, so die Polizei.

dei