Leipzig. Die Bundespolizei erwischte am frühen Sonntagmorgen in Leipzig drei Graffiti-Sprayer. Anwohner hatten bemerkt, dass das Trio sich gegen vier Uhr morgens an einer Lärmschutzwand an den Gleisen nahe dem Bahnhof Connewitz zu schaffen machte. Die Beamten näherten sich der Sprayer-Gruppe unbemerkt, registrierten dann, dass die beiden Männer, 22 und 25 Jahre alt, und eine Frau (24) auf sie zukamen.

Die Einsatzkräfte nutzten das Überraschungsmoment, so Polizeisprecher Jens Damrau, und nahmen die drei Leipziger fest. Die Beamten durchsuchten die Verdächtigen und beschlagnahmten Sprayer-Utensilien.

Jetzt ermittelt die Bundespolizei wegen Sachbeschädigung gegen die Gruppe. Zwei der Festgenommenen seien bereits wegen Graffiti-Aktionen polizeibekannt, so Damrau gegenüber LVZ.de. Die Sprayer hatten diesmal eine Fläche von rund 45 Quadratmetern besprüht. Zur Summe des entstandenen Schadens gibt es laut Polizei aber noch keine Informationen.

Von lyn