Leipzig

An der Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof haben zwei Taschendiebe am Mittwoch versucht um 17.30 Uhr versucht eine ältere Dame zu bestehlen. Einer der beiden Täter hatte seinen Körper so positioniert, dass er mit Hilfe einer Plastiktüte die Handlungen seines Komplizen verdecken konnte. In nur wenigen Sekunden öffnete dieser den Rucksack der 73-Jährigen und griff mit seiner Hand hinein. Beim Versuch etwas Wertvolles zu entwenden, drehte sich das Opfer zur Seite, so dass das Duo den Diebstahl abbrach.

In der kurzen Zeit gelang es Polizisten der Einsatzgruppe „Bahnhof-Zentrum“ sich den Tätern zu nähern und den Haupttäter (61) sofort zu fassen. Der zweite Täter (48) trat die Flucht an, konnte aber durch alarmierte Einsatzkräfte gestellt werden.

Auf der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof stellte sich heraus, dass es sich bei zumindest einem der beiden um einen professionellen Taschendieb handelte, der seit vielen Jahren gemeinschaftlich mit einer Bande Diebstähle in der gesamten Bundesrepublik, in Österreich und in der Schweiz verübte. Der 61-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und soll in einem beschleunigten Verfahren dem Haftrichter vorgeführt werden.

Von fb