Angriff mit Werkzeugkoffer - Polizei fahndet nach Schläger aus Leipziger S-Bahn

Um einer Fahrscheinkontrolle zu entgehen, hat ein Mann im Januar eine Leipziger Zugbegleiterin beschimpft und mit einem Werkzeugkoffer geschlagen. Die Bundespolizei sucht den Täter nun anhand mehrerer Bilder einer Überwachungskamera.

Die Tat ereignete sich am Sonntag, den 14. Januar, gegen 6.30 Uhr in der S-Bahn kurz vor dem Halt Leipzig-Möckern. Der Mann war zuvor in Plagwitz mit seinem Fahrrad und den beiden Werkzeugkoffern eingestiegen und ging sofort zur Toilette. Als er das WC kurz vor der Station Möckern verließ, wollte die Schaffnerin den Fahrschein des Mannes kontrollieren.

Daraufhin beleidigte der Täter die Frau und nahm sein Fahrrad und die Koffer und verließ die Bahn. Die Zugbegleiterin verlangte erneut den Fahrschein. Der Unbekannte schlug mit einem Werkzeugkoffer in den Rücken der Frau. Anschließend floh der Täter mit seinem Fahrrad.

Polizei sucht Täter

Die Bundespolizei beschreibt den Täter wie folgt: Er ist eine schlanke, hellhäutige Person mit kurzen Haaren. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer blauen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Hose bekleidet. Er trug eine schwarze Sweatjacke mit Kapuze und eine ebenfalls schwarzes Kapuzenshirt unter der Jacke. Bei sich hatte der Unbekannte ein dunkelfarbenes Fahrrad sowie zwei Werkzeugkoffer. Auf dem Rücken trug er einen grau-weißen Rucksack.

Anhand einiger Bilder aus den Videoaufnahmen sucht die Bundespolizei nun nach Hinweisen zum Täter. Hinweise zur Identität oder der Tat nimmt die Bundespolizeiinspektion Leipzig unter der Telefonnummer (0341) 99 79 90 entgegen.

dei